Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в Москве завершат в 2024 году

Основные работы по реконструкции Центра театра и кино на Поварской в Москве завершат в середине 2024 года. Об этом в среду, 24 мая, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в здании никогда не проводился капитальный ремонт помещений.

«Это было одно из самых аварийных зданий, в котором не то что играть — находиться было нельзя», — цитирует мэра RT.

Специалисты уже выполнили в здании противоаварийные работы, сообщает сайт kp.ru. Впереди замена инженерных коммуникаций. Кроме того, будет установлено новое оборудование в зрительных залах.

«Новое технологическое оборудование в зрительных залах позволит реализовать самые смелые творческие идеи, а система иммерсивной акустики поможет зрителю полностью погрузиться в происходящее», — добавил Собянин.

Чиновник отметил, что интерьеры центра будут выполнены в приближенном к конструктивизму стиле, с сохранением исторических деталей, отмечает телеканал «360». Будет восстановлен выход на улицу по западному фасаду, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, территорию рядом с центром планируют благоустроить и озеленить, пишет «Москва 24».

В начале мая Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве проведут капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское».

Все работы, по его словам, планируется завершить до 1 сентября.