Виртуальный концертный зал открыли в молодежном центре «Мир» в Ставрополе

В молодежном культурно-досуговом центре «Мир» в Ставрополе открыли виртуальный концертный зал. Об этом сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С помощью символической кнопки пуска дали старт работе новой культурной площадки. После официального открытия зрителям показали концерт «Сказки с оркестром: Мэри Поппинс», — говорится в сообщении мэрии.

В виртуальном концертном зале будут транслироваться концерты зарубежных и российских исполнителей классической музыки. Показы будут бесплатными.

Стоимость реализации проекта составила 1 млн рублей. На них приобретена современная аудио- и видеоаппаратура. Средства на закупку оборудования выделены из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».