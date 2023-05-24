КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча РПЛ за непристойный жест в дерби с ЦСКА

Александра Соболева, нападающего московского «Спартака», дисквалифицировали на четыре мачта за непристойный жест в адрес футболиста ЦСКА в игре 28-го тура Российской премьер-лиги. Решение было принято в среду, 24 мая, контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС).

Кроме того, защитник ЦСКА Виллиан Роша был оправдан, ему отменили красную карточку, отмечает «Спорт-Экспресс».

Глава комитета Артур Григорьянц объяснил принятое решение тем, что Соболев «акцентированно схватился двумя руками за свои гениталии». Он сказал, что спортсмен объяснил поведение эмоциями. Однако глава КДК счел подобные действия оскорбительными.

Григорьянц также отметил, что, например, Роше достаточно часто поправляет амуницию, его жест не нес оскорбительных мотивов в отношении к Соболеву.

Подать апелляцию «Спартак» может в четверг, 25 мая.

Накануне «Спартак» отправил в КДК кадры, которые подтверждают, что футболист ЦСКА Роша первым показал нападающему красно-белых Соболеву неприличный жест.

Игра прошла 21 мая. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал Соболеву (за непристойный жест в адрес соперника) и Роше (за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи) прямые красные карточки. В этом матче «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.