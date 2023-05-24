Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии
Общество
Пожарные потушили возгорание в многоэтажке в Краснодаре
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Мир
Си Цзиньпин оценил сотрудничество Китая со странами ЕАЭС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Спорт
Соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян
Мир
Пентагон отказался комментировать данные о ранении главкома ВСУ Залужного
Происшествия
В результате атаки ДРГ на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов
Мир
Кылычдароглу подал иск против Эрдогана на 1 млн лир из-за фейкового видео
Общество
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Общество
Бабушка изнасилованной в Якутии во время стрима девочки рассказала об отношениях с педофилом
Спорт
Форварда «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча РПЛ за непристойный жест в дерби с ЦСКА

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Александра Соболева, нападающего московского «Спартака», дисквалифицировали на четыре мачта за непристойный жест в адрес футболиста ЦСКА в игре 28-го тура Российской премьер-лиги. Решение было принято в среду, 24 мая, контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС).

Кроме того, защитник ЦСКА Виллиан Роша был оправдан, ему отменили красную карточку, отмечает «Спорт-Экспресс».

Глава комитета Артур Григорьянц объяснил принятое решение тем, что Соболев «акцентированно схватился двумя руками за свои гениталии». Он сказал, что спортсмен объяснил поведение эмоциями. Однако глава КДК счел подобные действия оскорбительными.

Григорьянц также отметил, что, например, Роше достаточно часто поправляет амуницию, его жест не нес оскорбительных мотивов в отношении к Соболеву.

Подать апелляцию «Спартак» может в четверг, 25 мая.

Знак Соболева: «Спартак» победил ЦСКА в дерби и потерял нападающего
Ключевой форвард красно-белых может получить длительную дисквалификацию за неприличный жест

Накануне «Спартак» отправил в КДК кадры, которые подтверждают, что футболист ЦСКА Роша первым показал нападающему красно-белых Соболеву неприличный жест.

Игра прошла 21 мая. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал Соболеву (за непристойный жест в адрес соперника) и Роше (за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи) прямые красные карточки. В этом матче «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023