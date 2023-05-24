Новую ливневку построят на улице Пригородной в Ставрополе

В Ставрополе планируют проложить новую ливневую канализацию на улице Пригородной. Об этом ИА Stavropol.Media сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проект строительства уже подготовлен и получил положительное заключение госэкспертизы. Начать его реализацию планируется после решения вопросов финансирования и последующего определения подрядной организации.

Как отмечает глава города Иван Ульянченко, ливневка на Пригородной не справляется с потоками воды после дождей. Не стала исключением и минувшая ночь, когда на Ставрополь обрушился ливень.

Сейчас ливневую канализацию продолжают очищать коммунальщики. Новая ливневка должна пройти от микрорайона Радуга до улицы Чапаева, ее протяженность составит около 2 км.

Вечером 23 мая на Ставрополь обрушился ливень с градом, ветер усилился до 23 м/с. Сильный шторм не прошел бесследно: дороги и дворы затопило, а часть жителей осталась без света. В диспетчерскую службу поступило 45 сообщений о падении деревьев и веток.