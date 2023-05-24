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ЕК потребовала от Польши оплаты штрафов на сумму €174 млн

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Фото: TASS/EPA/Darek Delmanowicz
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Европейская комиссия (ЕК) потребовала от Польши оплаты штрафов на общую сумму €174 млн за невыполнение решений суда о проведении судебной реформы. Об этом 24 мая сообщила радиостанция RMF 24.

Эту информацию изданию подтвердил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По данным RMF 24, сумма штрафа будет вычтена из выплат, которые должны быть направлены Польше из европейских фондов.

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15 апреля Европейская комиссия отклонила просьбу Польши о прекращении взимания штрафа за невыполнение временной меры в связи с нарушениями в области организации судебной системы. На тот момент общая сумма составила €150 млн. Она накопилась за пять месяцев, когда один день просрочки приводил к увеличению штрафа на €1 млн.

В ЕК считают, что власти Польши не гарантируют судьям возможности оспаривать статус другого судьи без риска быть привлеченным к дисциплинарной ответственности, несмотря на то что в июле 2022 года вступил в силу закон о Верховном суде, который упразднял дисциплинарную палату и вводил вместо нее палату профессиональной ответственности.

Ранее, 6 ноября 2022 года, президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика больше не намерена идти на уступки Еврокомиссии по вопросу проведения реформ в стране. Он напомнил, что в июне ЕК одобрила план по восстановлению польской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, на сумму более €35 млрд. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польше выделят эти средства только в случае, если в стране будут проведены реформы, на которых настаивает Брюссель.

Ранее, в конце августа, генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил фон дер Ляйен в обмане из-за непредоставления средств согласно одобренному плану восстановления экономики страны.

План восстановления, который Еврокомиссия одобрила в июне, предполагает выделение республике средств на общую сумму более €35 млрд. Однако позднее фон дер Ляйен заявила, что эти средства будут выделены Польше только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.

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