Новое здание школы искусств возвели в Аниве на Сахалине

В городе Анива в Сахалинской области возвели новое здание детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В трехэтажном здании обустроены учебные классы, большая библиотека, два зрительных зала. Первый этаж состоит из трех блоков, там разместились малый зал на 100 мест и большой зал на 350 мест, а также костюмерные, артистические, театральные классы и технические помещения.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, крыльцо главного входа выполнено с широкой галереей, которую планируется использовать как эстраду во время проведения различных мероприятий на свежем воздухе.

Здание школы искусств построено с нуля. Сейчас в образовательном заведении обучаются 370 ребят.