Новый детсад в Ставрополе получил разрешение на ввод в эксплуатацию
В Ставрополе разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый детский сад, построенный на улице Алексея Яковлева. Об этом сообщает городская администрация.
Учреждение рассчитано на 300 дошкольников. Для детей подготовлены 16 групп, половина из них – ясельные.
Как уточняет Stavropol.Media, сейчас детсад проходит процедуру лицензирования. Открытие запланировано на 1 июня.
По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, в городе планируется возвести еще два детсада на 270 и 160 мест. Первый построят на улице Якова Андрюшина, другой – на улице Западный обход.