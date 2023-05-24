Археологи нашли в Печорах «всадника без головы»

В Печорах Псковской области археологи во время раскопок обнаружили старинных оловянных солдатиков. Для этого им пришлось углубиться в пласт начала XX века.

Речь идет о двух детских игрушках. Одна фигурка всадника оплавлена при пожаре, потеряла голову, подставку и часть копья. Кое-где можно увидеть слой краски, сообщает Псковская лента новостей.

В Археологическом центре Псковской области Псковскому агентству информации сообщили, что эти находки можно считать уникальными.

Ранее сообщалось, что во время реставрации цокольного этажа Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря специалисты обнаружили очаги локального разрушения кладки. Теперь реставраторам необходимо устранить в помещении повышенную влажность, чтобы не допустить продолжения процесса.