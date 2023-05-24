Путин, Лукашенко, Токаев и Жапаров в одном авто приехали на ужин в Кремль
Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль на ужин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касымом-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Мероприятие состоится 24 мая.
Главы государств приехали в Кремль на одном микроавтобусе. Их неформальная встреча проходит после участия в Евразийском экономическом форуме.
В ходе форума российский лидер указал, что сегодня на глобальной арене происходят глубокие, фундаментальные перемены. Всё больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики. Путин добавил, что также растет число государств, которые разделяют подходы России к построению более справедливой архитектуры международных отношений.
Также в этот день Лукашенко рассказал, что евразийский формат интеграции и сам Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начались «на кухне» у президента Владимира Путина. Он отметил, что это был хороший замысел.
Евразийский экономический форум проходит 24 и 25 мая в Москве. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В пленарном заседании принимают участие лидеры всех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.