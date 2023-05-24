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Редкие амурские котята родились в Центре реабилитации диких животных

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Фото: t.me/kgh_moscow
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Два амурских котенка родились в Центре реабилитации диких животных. Об этом в среду, 24 мая, сообщил Telegram-канал московского комплекса городского хозяйства.

«Котята и их мамы чувствуют себя хорошо, в Центре для них созданы все необходимые условия. Малыши игривы и любопытны», — говорится в публикации.

Отмечается, что детеныши пока содержатся в закрытом помещении. Позднее их переведут в уличные вольеры, когда те пройдут вакцинацию. Им нужно находится на свежем воздухе для правильного развития и профилактики заболеваний.

В ведомстве объяснили, что дальневосточный (амурский) лесной кот занесен в СИТЕС и Красные книги Амурской области, Хабаровского и Приморского краев.

Уточняется, что в дикой природе эти животные обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Также желающие могут их увидеть в Ханкайском, Уссурийском, Лазовском заповедниках.

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Еще в октябре прошлого года в квартире в Москве обнаружили трех краснокнижных котов, две самки и самца. От двух кошек как раз и родились два детеныша. Тогда хозяйка кошек не представила документы, которые подтверждают право собственности и законность нахождения диких животных в квартире.

Суд конфисковал дальневосточных котов. Хозяйку квартиры, где они находились, признали виновной по административной статье.

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