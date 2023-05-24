Названы марки автомобилей с самым подорожавшим ОСАГО

Самый большой рост цен на ОСАГО в 2023 году показали категории не самых популярных в России марок легковых автомобилей, рассказали «Известиям» 24 мая аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

«На первом месте –– Ferrari (стоимость выросла на 133,6%), затем следуют DW Hower (86,9%), Hafei (38,9%) и Dacia (27,97%). Кроме того, в список брендов с самым подорожавшим ОСАГО вошли Buick (рост на 20%), Bentley (13,6%), Plymouth (13,5%), Pontiac (10,57%), Chrysler (10,47%) и Lancia (10,17%)», — отметили эксперты.

При этом, по данным маркетплейса, стоимость полисов год к году выросла чуть больше чем на 20%. В апреле 2023-го цена приблизилась к 6 985 рублям (апрель 2022-го –– 5 675 рублей). В то же время динамика роста стоимости полисов в этом году стабилизировалась.

Директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник рассказал, что с ростом цен на полисы некоторые пользователи сервиса стали искать более выгодные предложения.

Накануне сообщалось, что, согласно разработаным в Совете Федерации поправкам, срок восстановительного ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по полису автогражданки может быть увеличен с 30 до 45 дней.,