Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Мир
Си Цзиньпин оценил сотрудничество Китая со странами ЕАЭС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Спорт
Соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян
Мир
Пентагон отказался комментировать данные о ранении главкома ВСУ Залужного
Происшествия
В результате атаки ДРГ на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов
Мир
Кылычдароглу подал иск против Эрдогана на 1 млн лир из-за фейкового видео
Общество
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Общество
Бабушка изнасилованной в Якутии во время стрима девочки рассказала об отношениях с педофилом
Спорт
Форварда «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке Краснодара
Наука и техника
Корабль «Прогресс МС-23» с грузом на борту пристыковался к МКС

Названы марки автомобилей с самым подорожавшим ОСАГО

«Сравни»: на первом месте по росту стоимости ОСАГО находится Ferrari
0
Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый большой рост цен на ОСАГО в 2023 году показали категории не самых популярных в России марок легковых автомобилей, рассказали «Известиям» 24 мая аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

«На первом месте –– Ferrari (стоимость выросла на 133,6%), затем следуют DW Hower (86,9%), Hafei (38,9%) и Dacia (27,97%). Кроме того, в список брендов с самым подорожавшим ОСАГО вошли Buick (рост на 20%), Bentley (13,6%), Plymouth (13,5%), Pontiac (10,57%), Chrysler (10,47%) и Lancia (10,17%)», — отметили эксперты.

При этом, по данным маркетплейса, стоимость полисов год к году выросла чуть больше чем на 20%. В апреле 2023-го цена приблизилась к 6 985 рублям (апрель 2022-го –– 5 675 рублей). В то же время динамика роста стоимости полисов в этом году стабилизировалась.

Директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник рассказал, что с ростом цен на полисы некоторые пользователи сервиса стали искать более выгодные предложения.

Накануне сообщалось, что, согласно разработаным в Совете Федерации поправкам, срок восстановительного ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по полису автогражданки может быть увеличен с 30 до 45 дней.,

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023