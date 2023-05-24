Глава Минэнерго России рассказал о ценах на газ для стран ЕАЭС

Цены на газ для стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут отличаться. Об этом глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Так он прокомментировал цены на газ для Белоруссии и Казахстана, заявив, что они разные.

«Цены будет устанавливать сама страна с учетом собственных интересов, собственных обязательств, возможностей поставок, логистики и так далее. Единой цены всё равно не будет», — сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Москве.

Шульгинов добавил, что цены для всех партнеров в ЕАЭС будут ниже мировых.

Также на пленарном заседании президент России Владимир Путин заявил, что страна в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства, в том числе и по поставкам газа. Он также подчеркнул, что не действия РФ привели к росту цен в Европе.

17 мая председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сказал «Известиям», что блокировка российского газа сделает тотальной зависимость Европы от энергоносителей, поставку которых контролируют США, возрастут издержки европейской экономики.