Caterham представила концепт электрокара на базе легендарной модели Seven

Британский производитель спортивных автомобилей Caterham представил электрический концепт-кар на базе легендарного родстера Seven. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Caterham.

Концептуальный электрокар производитель не планирует для серийного выпуска, однако Caterham поделилась характеристиками EV Seven. Спортивный родстер оснащен двигателем мощностью 240 л.с. при 9000 об/мин. Максимальная скорость автомобиля составляет примерно 209 км/ч, а разгон до первой сотни занимает немногим менее четырех секунд.

Емкость батареи ― 40 кВтч. Электрический спорткар заточен под езду на треке, в связи с чем сценарий использования автомобиля на полной мощности в таком режиме рассчитан на 20-минутный заезд, после которого Caterham нужно подзарядить, и это займет примерно 15 минут.

Электромобиль на базе Seven прибавил в весе 70 кг по сравнению с бензиновой версией родстера. Таким образом, масса электрокара EV Seven составляет порядка 700 кг.

Новинку британских инженеров покажут публике во время Фестиваля скорости в Гудвуде, который состоится в июле.

9 мая компания Porsche анонсировала 718 Spyder RS, последнюю модификацию этой модели, оснащенную двигателем внутреннего сгорания (ДВС). 718 Spyder RS — последняя версия младшего семейства спорткаров Porsche с ДВС, вскоре он станет полностью электрическим. Одновременно это самый быстрый и мощный родстер модели 718.

Он оснащен уже знакомым по купе 911 GT3 6-цилиндровым двигателем объемом 4 л, мощностью 500 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 718 Spyder RS ― 308 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 с. Автомобиль будет поставляться с 7-ступенчатым роботом. Это последняя версия модели 718.