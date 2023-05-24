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Наука и техника
Корабль «Прогресс МС-23» с грузом на борту пристыковался к МКС
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Корабль «Прогресс МС-23» с грузом на борту пристыковался к МКС

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Космический корабль «Прогресс МС-23» с едой, спутником и другими грузами пристыковался к Международной космической станции (МКС). «Известия» вели трансляцию полета 24 мая.

Корабль был запущен ранее в этот день с космодрома Байконур. Всего «Прогресс МС-23» доставил на МКС 2491 кг грузов: топливо для дозаправки, питьевую воду и азот. Также на его борту ресурсное оборудование, инструменты, расходники и укладки для проведения научных экспериментов, одежда, продукты питания и санитарно-гигиенические средства для экипажа.

Кроме того, на грузовике находятся универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля «Звезда» и наноспутник «Парус».

«Прогресс МС-23» проведет на орбите 189 суток. В настоящий момент на МКС несут вахту российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

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Ранее, 30 апреля, госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что орбита МКС была скорректирована на 1,95 км для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23».

25 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).

В тот же день главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году. Проектирование сооружения будет завершено в этом году. При этом полное развертывание РОС состоится в 2027–2032 годах.

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