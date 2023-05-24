Названы наиболее предрасположенные к аллергии на пыльцу народы России

Среди народов России наибольшую генетическую предрасположенность к аллергии на пыльцу трав и растений имеют осетины, ашкеназские евреи, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, а также дагестанские народы. Об этом «Известиям» 24 мая сообщили специалисты медико-генетического центра Genotek, которые провели соответствующее исследование.

Отмечается, что речь идет о наличии генетического варианта в окрестности гена LRRC32, который ассоциируется с повышенной чувствительности к пыльце трав и растений. Если говорить о том, у каких народов этот генетический вариант встречался реже всего, то это: буряты и монголы, белорусы, якуты и долганы, русские.

«Преимущественно аллергия возникает в ответ на пыльцу злаковых трав (тимофеевка, ежа, рожь, пшеница, мятлик, ячмень) и сорных трав (полынь, амброзия, лебеда). С аллергией на травы связано сразу несколько генетических вариантов. Так, например, у генотипа T/T в полиморфизме rs2155219 рядом с геном LRRC32 примерно в 1,4 раза больше шанс проявления аллергического ринита и повышенного уровня специфических антител после контакта с пыльцой трав и растений. В более ранних исследованиях этот же генетический вариант был связан с атопическим дерматитом и экземой», — рассказал директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

Уточняется, что в выборку исследования вошли 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

5 мая врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что для борьбы с сезонной аллергией помимо лекарств можно использовать защитные маски и солнечные очки, влажные салфетки, а также частые умывания.