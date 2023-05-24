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На RUTUBE стартовало новое скоростное шоу «Зацени мою тачку, Гордей»

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Фото: vk.com/dima_gordey
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Ведущие шоу Дима Гордей и Ангелина отправились в самое сердце ОАЭ — город Дубай, чтобы показать, на что способны топовые авто

Горы, пустыни, автострады и даже водные просторы — все это есть в новом центре притяжения — городе Дубай. Именно здесь Дима Гордей и Ангелина посоревнуются друг с другом и проверят на прочность самые дорогие и мощные автомобили в новом RUTUBE-шоу «Зацени мою тачку, Гордей». В этом им помогут друзья двух ведущих, которые примут участие во всех заданиях и тестировании тачек.

Каждая серия посвящена своей категории машин — суперкарам, электромобилям, внедорожникам и пр. И прожить день в них участникам нужно в соответствующем стиле. Изучить популярные музеи и окунуться в мир классической роскоши на ретрокарах, пройти через все вызовы пустынь или гор.

Дима Гордей, блогер, ведущий RUTUBE-шоу «Зацени мою тачку, Гордей»: «Мне было приятно работать в такой профессиональной команде. Многие ребята были из разных стран, но нам удалось собраться в центре мира, в городе Дубай, чтобы снять настолько крутой проект. Главной сложностью была погода, первые дни было очень жарко, +35°C, что после русской зимы было достаточно экстремальным. Мне бы очень хотелось снять шоу в подобном формате в Китае. Китайские машины очень уникальные и современные. Уже в прошлом году они очень хорошо заявили о себе на рынке. И будущее, мне кажется, именно за китайскими автомобилями».

Также ведущие и их помощники будут оценивать авто по главным критериям: красота, маневренность, уникальность и комфорт. В этом им помогут уникальные задания, которые помогут продемонстрировать сильные и слабые стороны автомобилей. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков по итогам испытаний.

Дима Гордей, блогер, ведущий RUTUBE-шоу «Зацени мою тачку, Гордей»:

«Самым неожиданным заданием для меня стал драг-рейсинг на настоящем автомобильном полигоне: со светофором, стартом, финишем. Это был интересный опыт».

В новом эпизоде Дима и Ангелина вместе со своими друзьями проверили Lamborghini и Ferrari на улицах Дубая. Несмотря на то, что оба автомобиля очень эффектные и дорогие — победитель может быть только один.

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