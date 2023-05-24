Си Цзиньпин оценил сотрудничество Китая со странами ЕАЭС

У Китая и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наблюдается огромный потенциал для сотрудничества. Об этом в среду, 24 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении к участникам пленарного заседания Евразийского экономического форума в Москве.

«Евразийский экономический союз развивается в духе открытости, взаимной выгоды и поддерживает тесные контакты с государствами региона, ШОС и другими многосторонними механизмами. Он работает над построением пространства совместного развития и добивается ощутимых успехов. <...> Наблюдаются хорошая динамика роста и огромный потенциал для сотрудничества», — отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай — самый крупный партнер ЕЭАС. Так, в прошлом году товарооборот между сторонами превысил $243 млрд, увеличившись более чем на треть.

Также он напомнил, что в рамках визита в Россию в марте этого года с президентом России Владимиром Путиным были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве по сопряжению инициативы «Один пояс — один путь» с ЕАЭС. Как подчеркнул Си Цзиньпин, китайская сторона искренне заинтересована в объединении усилий и укреплении взаимодействия в этом направлении.

Накануне Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Пекин готов строить отношения с Москвой на основе взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга, в том числе на таких площадках, как ООН, ШОС, БРИКС и G20.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с главой республики и другими официальными лицами страны. Итогом переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.

В тот же день в Шанхае стартовал Российско-китайский бизнес-форум, в котором Мишустин также принимает участие.