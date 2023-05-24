Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин 24 мая лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства (церковными именинами).

Российский лидер преподнес ему букет роз. Также Путин поблагодарил патриарха за служение, помощь народу и государству.

Патриарх со своей стороны поблагодарил президента за уровень отношений между церковью и государством и отметил, что церковь чувствует его поддержку.

Глава государства ранее направил патриарху поздравительную телеграмму, в которой отметил его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви и искреннюю заботу о духовном благополучии людей.

Патриарх Кирилл многое делает для укрепления непреходящих ценностей православия, вносит весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, подчеркнул российский лидер.

Ранее, 19 мая, патриарх Кирилл встретился в Казани с главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Лидеры двух конфессий отметили братское единомыслие и единый подход к решению задач верующих людей.

Патриарх отметил, что на международных площадках цели и задачи у лидеров двух конфессий едины.