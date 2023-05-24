Травматолог предупредил о риске повреждения мозга при срабатывании подушки безопасности

Сработавшие при столкновении подушки безопасности автомобиля могут быть травмоопасными, сообщает 24 мая «Газета.Ru».

По словам врача-травматолога-ортопеда ММЦ «Медси» Абдулы Гаджимурадова, срабатывание подушек безопасности чревато сотрясением мозга, особенно в случае, когда водитель сидит очень близко к рулю.

«Резкое движение головы и шеи может вызвать повреждение мозгового вещества, что обычно сопровождается головной болью, головокружением и даже нарушением и потерей сознания», ― рассказал доктор Гаджимурадов.

Кроме того, неправильное положение головы в момент срабатывания систем безопасности может привести смещению позвонков и травмам мышц. Также подушки безопасности могут травмировать лицо ― это наиболее актуально для водителей и пассажиров, которые не пристегивают ремень безопасности. Как правило, чаще всего в таких случаях участник аварии получает повреждения носа, глаз, а также травмы зубов и рта.

24 мая глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видео краш-теста китайского кроссовера JAC S3, который, по словам президента республики, может пополнить модельный ряд «Москвича».

«Посетили в Китае завод JAC. На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля «Москвич». Судя по результатам, система безопасности сработала «на отлично», ― сообщил Минниханов.

Подписчики президента Республики Татарстан вмиг распознали автомобиль, который Минниханов назвал «Москвичом». Как оказалось, шильдик московского завода автомобилей получит компактный кроссовер JAC S3 второго поколения, который выпускают в КНР с 2019 года.