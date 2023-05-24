Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на корабль «Иван Хурс» в Черном море

Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку украинских беспилотных катеров на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Об этом 24 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Оборонным ведомством опубликованы соответствующие кадры.

Инцидент произошел в 5:30 утра. Российский корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. В это время его атаковали три быстроходных беспилотных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что все катера противника были уничтожены штатным вооружением корабля РФ в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» продолжил выполнять поставленные задачи.

Конашенков подчеркнул, что российские силы осуществляют защиту «Турецкого потока» и «Голубого потока» после терактов на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», совершенных в сентябре 2022 года.

Утечки на этих газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.

22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве газопроводов.

В тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сказал, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.