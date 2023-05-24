«Известия» показали кадры с места атаки украинской ДРГ в Белгородской области

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал обстановку в районе белгородского пункта пропуска «Грайворон» на границе с Украиной. В этом месте ранее совершила атаку украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Находимся на самой крайней точке — КПП. Отсюда видим как раз тот самый погранпереход. Как рассказали бойцы, обстановка здесь до сих пор напряженная», — сказал военкор.

Он также сообщил, что в то время работал миномет, несколько минут назад был прилет. Кроме того, по словам корреспондента, военные сообщали, что на позиции вышел танк украинских войск.

На кадрах можно увидеть поврежденные здания от артиллерийских снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) перед заходом диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области.

На видео также попал очередной обстрел со стороны украинских войск.

Ранее в этот день глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов. По его словам, визуально самые большие повреждения получило село Козинка.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа Украины попыталась проникнуть на территорию округа.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Уничтожено порядка 70 боевиков.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Также в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.