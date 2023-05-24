Программу по ремонту общественных бань в Приамурье намерены утвердить к июлю

В Амурской области до 1 июля должны утвердить трехлетнюю программу по ремонту и строительству бань. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Орлов, сообщает региональное правительство 24 мая.

«Программа по ремонту и строительству бань должна быть утверждена до 1 июля. При определении очередности отталкиваться нужно от двух критериев — состояния объекта и численности населения», — заявил губернатор.

Как рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов, в муниципалитетах выявлено 11 бань, нуждающихся в ремонте. Сейчас проводится обследование зданий и определяются объемы предстоящих работ, пишет Амурская служба новостей.

Также работу по выявлению потребности в банях провел минстрой. По словам его главы Николая Сибирякова, объекты необходимо возвести в городе Свободном, селах Поярково, Ерковцы, Овсянка, Марково, Константиновка и Украинка.

Наиболее удобные участки под строительство должны определить органы местного самоуправления, уточняет ИА PriamurMedia. После этого специалисты минстроя рассчитают предполагаемую стоимость бань.