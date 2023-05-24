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В результате атаки ДРГ на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов

Глава Грайворонского округа Бондарев: в результате атаки ДРГ на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов
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Фото: vk.com/bondarevg
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По предварительным данным, в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов. Об этом 24 мая сообщил журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

По его словам, визуально самые большие повреждения получило село Козинка. Кроме того, в Грайвороне повреждено около 200 жилых домов, хозяйственных построек, а также производственных и административных зданий.

«В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть «Урагана». Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено», — приводит слова Бондарева ТАСС.

Глава округа добавил, что несколько населенных пунктов остались без света, однако там уже подключены генераторы. Также в ближайшее время будет восстановлена газовая сеть, начался сбор заявок от жителей по ремонту поврежденного имущества и автомобилей.

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Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа Украины попыталась проникнуть на территорию округа.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Уничтожено порядка 70 боевиков.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Также в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов.

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