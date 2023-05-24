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Лукашенко рассказал об истоках ЕАЭС

Лукашенко: евразийство и сам Евразийский экономический союз начались на кухне у Путина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Евразийский формат интеграции и сам Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начались «на кухне» у президента России Владимира Путина. Об этом заявил в среду, 24 мая, белорусский лидер Александр Лукашенко на пленарном заседании ЕАЭС.

«Если уж говорить откровенно, <...> я присутствовал у истоков многих процессов. Должен сказать, что наше евразийство, ЕАЭС нынешний начинались на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что это был хороший замысел. По словам Лукашенко, особенность того момента заключалась в том, что на встрече присутствовал экс-президент Украины Леонид Кучма. Впоследствии в сотрудничестве с Киевом было подготовлено 28 документов, однако потом Украина отошла от этого процесса.

Как добавил Лукашенко, он уже тогда предполагал, что так произойдет в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве.

Ранее на форуме российский лидер указал, что сегодня на глобальной арене происходят глубокие, фундаментальные перемены. Всё больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики. Путин добавил, что также растет число государств, которые разделяют подходы России к построению более справедливой архитектуры международных отношений.

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Евразийский экономический форум проходит 24 и 25 мая в Москве. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В пленарном заседании принимают участие лидеры всех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

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