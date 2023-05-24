Министр обороны Латвии исключила ослабление российской армии

Российская армия не ослаблена полностью и может удивить в ходе конфликта на Украине. Об этом 22 мая заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы», — приводит ее слова Polskie Radio.

Она также рассказала, что Латвия выделила Украине военную помощь в сумме, превышающей 1% от ее ВВП. Также республика проводит обучение украинских солдат и офицеров совместно с Канадой.

Ранее, 29 апреля, глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер предостерег от недооценки военной мощи России в украинском конфликте. Он указал на такую отличительную черту характера русских людей, как способность адаптироваться к трудностям. Также он заявил, что Россия располагает достаточными ресурсами для победы.

Ранее, 25 апреля, в The Sun вышла статья, автор которой восхищался возможностями танка Т-14 «Армата» на Украине. Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки заявил изданию, что огневая мощь танка может опустошить города за считаные минуты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.