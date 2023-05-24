Эксперт рассказал о возможном использовании исторической части «Крестов» в Петербурге

В исторической части бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге могут организовать общественное пространство, а на прилегающей территории создать многофункциональный комплекс, не исключает партнер и руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев. Об этом он рассказал «Известиям» 24 мая.

Ранее в этот день УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что комплекс зданий и земельный участок бывшего следственного изолятора «Кресты» передан «ДОМ.РФ». В госкорпорации уточнили, что объект готовится к продаже на торгах. Речь идет об участке и 24 строениях на Арсенальной набережной.

«Теоретически самое интересное решение — это создание общественного пространства в исторической части «Крестов», самой ценной части. Что касается прилегающей территории, то это будет вопрос грамотной коммерциализации — возможно ли и дадут ли разрешение на строительство жилья, например как самого ликвидного формата. Скорее всего, там будет многофункциональный комплекс с общественным пространством», — предположил он, уточнив, что объект будет подвергнут глубокому редевелопменту.

В то же время эксперт отметил, что список потенциальных покупателей зданий и участка широкий — объект может быть интересен финансовым корпорациям, банкам, крупным жилым девелоперам.

Сумма сделки, по его словам, будет зависеть от того, какие ограничения наложены на участок и как городские власти смотрят на дальнейшее развитие территории.

«С точки зрения холодного расчета, если извлекать максимальную пользу от объекта, это его конвертация в жилье или апартаменты. Вряд ли это дадут сделать, есть историческое наследие, которое нужно сохранить. Сумма сделки будет зависеть от того, какие ограничения на объект существуют. После этого можно будет говорить о стоимости участка. При продаже с торгов предварительная стоимость посчитана, надо понять, насколько потенциальный инвестор сможет эту стоимость «приспособить» к своей финансовой модели», — заключил Лебедев.