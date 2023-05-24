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В Екатеринбурге пройдет андеграундный рок-фестиваль

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Музей андеграунда в Екатеринбурге запустил новый рок-фестиваль под названием «Музыка андеграунда». Мероприятие планируется сделать ежегодным, сообщает в среду, 24 мая, «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Концерт пройдет 3 июня на летней площадке музея. На сцену поднимутся девять уральских команд, известных в музыкальной андеграундной среде города.

Также организаторы обещают привоз именитых исполнителей из других городов России и готовят серию фестивалей с участием уральских команд и лейблов.

Ранее в мае сообщалось, что более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра». Главным призом станет выступление на рок-фестивале, который пройдет с 4 по 6 августа в окрестностях деревни Митяево в Калужской области.

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