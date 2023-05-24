Лукашенко на ЕЭФ заявил, что США пытаются затормозить процесс развития сотрудничества РФ со странами Африки

Лукашенко на ЕЭФ заявил, что США пытаются затормозить процесс развития сотрудничества РФ со странами Африки

2023-05-24 17:38:25

2023-05-24 17:38:25

2023-05-24 17:38:25

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