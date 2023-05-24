Путин назвал несбыточным «обвальный» сценарий для экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что «обвальный» сценарий для экономики страны не сбудется. Об этом он сказал в среду, 24 мая, на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

«Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет», — заверил глава государства.

По его словам, отечественные и международные эксперты указывают на рост российской экономики, хотя раньше ей, напротив, предрекали падение.

Путин добавил, что западные оппоненты склоняют российских партнеров свернуть сотрудничество с Москвой. Как отмечает президент, их не волнует, какие это может принести убытки.

Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

8 мая стало известно, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Путиным в Кремле сказал, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.