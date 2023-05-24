Путин подчеркнул исполнение Россией взятых на себя обязательств

Россия в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства, в том числе и по поставкам газа, об этом заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин.

Москва всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими государствами. Взятые на себя обязательства строго выполняются, отметил Путин.

«Северный поток — 1» — взорвали, «Северный поток — 2» — не открыли», — напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что Польша закрыла прием газа по маршруту «Ямал — Европа». Также газ поставлялся в Европу через Украину, но одну из двух ниток Киев закрыл.

«Не наши действия привели к росту цен в Европе», — подчеркнул президент.

Ранее, 17 мая, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сказал «Известиям», что блокировка российского газа сделает тотальной зависимость Европы от энергоносителей, поставку которых контролируют США, возрастут издержки европейской экономики.

До этого, 14 мая появилась информация о планах «Большой семерки» и Евросоюза запретить импорт трубопроводного газа из РФ. Решение может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

На фоне введения западными странами санкций против поставок российских энергоносителей в Европу ряд европейских политиков отмечали, что рестрикции принесли больше вреда самим странам Запада, чем России.

В феврале директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким, говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится.