Зоопарк Майами извинился перед новозеландцами за обращение с киви

Зоопарк Майами принес извинения жителям Новой Зеландии за неуместное обращение с птицей киви, которая является национальным символом страны. Об этом 23 мая зоопарк сообщил на своем сайте.

«От имени всех в зоопарке Майами, пожалуйста, примите наши самые глубокие и искренние извинения за стресс, вызванный видео в социальных сетях, в котором показано обращение и содержание киви Паоры, которая в настоящее время находится под нашей опекой», — говорится в заявлении.

Поводом для возмущения новозеландцев стало то, что зоопарк организовывал для посетителей отдельные встречи с Паорой стоимостью $40. Они проходили днем при дополнительном освещении, несмотря на то что киви ведут ночной образ жизни.

В зоопарке отметили, что птица большую часть времени содержится в тихом месте вдали от посетителей. В связи с произошедшим для Паоры будут улучшены условия содержания и создана специальная среда обитания.

27 января сообщалось, что правление зоопарка в Финляндии решило вернуть двух панд Китаю из-за проблем с финансами. Финские СМИ сообщают, что плата за панд приближается к €1 млн в год. Из-за пандемии поток желающих увидеть панд упал до минимума, из-за чего у зоопарка возникли существенные финансовые трудности.