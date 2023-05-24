«Барселона» объявила об уходе защитника Жорди Альбы

Футбольный клуб «Барселона» объявил об уходе защитника Жорди Альбы по окончании сезона-2022/23. Эта информация опубликована на официальном сайте ФК. Контракт был рассчитан еще на один сезон, но стороны решили разойтись до окончания действия соглашения.

«Наш клуб хотел бы публично выразить благодарность Жорди Альбе за его профессионализм, преданность и самоотверженность, а также за его неизменно позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи «Барселоны». Мы желаем Жорди удачи в будущем. «Барса» всегда будет для тебя домом!» — написала пресс-служба сине-гранатовых.

За 11 сезонов в составе «Барселоны» 34-летний Альба выступил в 458 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 99 результативных передач. Защитник «Барсы» завоевал с каталонцами 18 трофеев, шесть раз став чемпионом Испании и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.

10 мая «Барселона» сообщила на своем сайте об уходе из команды полузащитника Серхио Бускетса. Футболист принял данное решение добровольно.