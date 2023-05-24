Замглавы Минобрнауки Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище

Замглавы Минобрнауки, мужа певицы Дианы Гурцкой, похоронили на Троекуровском кладбище в среду, 24 мая.

Прощание с замминистра проходило ранее в этот день в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в центре Москвы.

Проститься с Кучеренко пришли и представители российского шоу-бизнеса, в частности российская певица Лолита Милявская.

Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

Командир решил экстренно приземлиться в аэропорту Минеральных Вод, когда стало известно об ухудшении состояния одного из пассажиров. Экипаж вызвал на борт бригаду скорой помощи, однако они констатировали смерть замминистра.