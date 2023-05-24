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«Известия» показали трофейный бронетранспортер MaxxPro из Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 24 мая показал кадры с трофейным бронетранспортером MaxxPro американского производства, который российские силы вывозят из поселка Грайворон Белгородской области после отбитой атаки украинских диверсантов.

«Теперь эта машина будет служить нашим бойцам», — рассказал корреспондент.

Он отметил, что на машину поверх крестов, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), уже нанесены символы Z.

Корреспондент добавил, что бронетранспортер, судя по всему, исправен, только немного спущены колеса, но поменять их не составит труда. После этого MaxxPro будет снова пригоден для участия в боевых действиях.

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Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. На кадрах ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Также в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов.

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