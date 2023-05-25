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Отпуск с миром

Финансист Александр Тихомиров — о том, как накопить на летний отдых
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Недельный отпуск российской семье обходится в среднем от 90 тыс. до 150 тыс. рублей. Для многих выделить такую сумму сразу кажется непосильной задачей, и приходится подкопить.

Вопреки распространенному мнению, не стоит полагаться на крупные поступления денежных средств, чтобы сделать «первый взнос» и начать откладывать деньги. Достаточно поставить цель и планомерно идти к ней на протяжении некоторого времени. Лучше всего начинать за год. Другого волшебного средства, к сожалению, нет.

Но прежде, чем поставить себе задачу накопить на отпуск, необходимо определиться с суммой, которую вы готовы на него потратить. Важно, чтобы она не превышала 10–15% от общего дохода семьи за год.

Лучше всего откладывать дважды в месяц — с каждого поступления заработной платы. Тогда необходимую сумму можно разделить на 24 части, а значит, и копить будет проще. Если планируются дополнительные начисления, например премии, то их часть (те же 10–15%) также можно направлять в «кубышку».

Чтобы средства, отложенные на отпуск, не были потрачены в течение года на другие нужды, стоит рассмотреть использование различных финансовых инструментов: копилки в банковском приложении, вклады, накопительные счета, а также программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Такие механизмы не только сформируют привычку откладывать деньги, но и порадуют гарантированным доходом.

Но как же действовать, если сумма, которую необходимо направлять на будущий отпуск дважды в месяц, кажется слишком большой и неподъемной? Совета два. Первый — пересмотреть список трат. Возможно, ежедневный кофе по дороге в офис поможет сэкономить на пути к достижению такой цели, как отдых. Второй — пересмотреть тип отпуска, его стоимость или количество дней.

Помимо этого можно сэкономить на организации путешествия: проверять разные даты (иногда соседние дни выходят намного дешевле); стараться покупать билеты или туры на старте продаж; при бронировании внимательно изучать дополнительную информацию по сборам.

Самое главное — не прибегать к услугам кредитов на такие цели, каким бы желанным ни был отпуск. С точки зрения финансовой грамотности заем оправдан в том случае, когда он берется на покупку недвижимости или автомобиля. Важно помнить о том, что отдых закончится быстро, а расплачиваться за него придется еще долго и что копить намного более приятно и легко, чем думать о кредите и процентах, когда путешествие уже закончилось.

Лето — самое время подумать об отпуске и лучше всего уже на следующий год. Таким образом будет достаточно времени, чтобы накопить с минимальными финансовыми усилиями.

Автор — исполнительный директор «СберСтрахования жизни».

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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