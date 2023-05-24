Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех соглашений с УПЦ

Исполнительный комитет города Тернополя на западе Украины поддержал петицию о разрыве всех договоров с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета 24 мая.

«На заседании исполнительного комитета была поддержана петиция «Разорвать все договоры города Тернополя и УПЦ», которая в установленный срок набрала свыше 300 голосов», — следует из сообщения.

Исходя из этого, исполком рекомендовал коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке.

Ранее, 12 мая, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с октября 2022 года на Украине возбудили 61 уголовное дело в отношении священнослужителей УПЦ. По его словам, было проведено более 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ на всей территории Украины.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви. Гонения продолжились и в текущем году. Так, в апреле каноническую УПЦ запретили власти Ровненской области. Аналогичные решения были приняты во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины продолжают захватывать храмы.

Конфликт между украинскими властями и УПЦ получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Священнослужителям разрешили остаться в лавре только при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).