Жители Оренбурга открыли пляжный сезон раньше срока

Жители Оренбурга открыли купальный сезон на реке Урал раньше запланированного срока. Причиной тому стала 30-градусная жара, сообщает РИА «Оренбуржье» в среду, 24 мая.

Официальное открытие пляжного сезона ожидается в первых числах июня. Однако местные жители решили купаться и загорать в первый жаркий день Народу на пляжах было немного. В основном в воду заходили дети и подростки, а взрослые предпочли загорать на пляже и ловить рыбу.

В мае стало известно, что летом 2023 года в Оренбурге откроют два пляжа. Они находятся у пешеходного моста и в районе улицы Красная площадь. Подготовка к купальному сезону уже началась.