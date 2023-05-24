По ходатайству следователей СКР под стражу заключен школьник, подозреваемый в покушении на убийство

По ходатайству следователей СКР под стражу заключен школьник, подозреваемый в покушении на убийство

2023-05-24 16:27:43

2023-05-24 16:27:43

2023-05-24 16:27:43

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