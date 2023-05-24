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Напавшего на школьницу под Волгоградом заключили под стражу

Напавшего на школьницу под Волгоградом заключили под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Волгоградской области по ходатайству следователей Следственного комитета РФ (СКР) 24 мая под стражу заключен школьник, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщает следственное управление СКР по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Волгоградской области, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотивы школьника. Назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

«При расследовании также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, а также лиц, обеспечивающих безопасность школьного мероприятия, по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба.

В скором времени фигуранту будет предъявлено обвинение.

«Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в публикации.

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Инцидент произошел 23 мая в поселке Иловля Волгоградской области. Во время последнего звонка 17-летний выпускник напал на одноклассницу и попытался перерезать ей горло. В результате девочка получила рану в области шеи.

В свою очередь одноклассники нападавшего охарактеризовали его как тихого ученика, который не был способен на такое.

Выпускник Андрей, обезвредивший напавшего, сообщил «Известиям», что, когда он увидел лезвие в руке у мальчика, попытался отвести ее вверх. После этого он стал звать на помощь мужчин, чтобы они вырвали у него нож.

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