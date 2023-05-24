Реклама
Прямой эфир
Мир
Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
Мир
Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта
Армия
Россия отразила атаку ВСУ на защищающий газопроводы в Турции корабль «Иван Хурс»
Мир
Генпрокурор РФ впервые прибыл с рабочим визитом в Египет
Политика
Путин принимает участие в работе Евразийского экономического форума. Трансляция
Мир
Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех соглашений с УПЦ
Мир
Во Франции заявили об угрозе для общества от вернувшихся с Украины наемников
Общество
Суд признал геноцидом убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Мир
Украина прекратила экспорт электроэнергии в ЕС
Авто
Установлен новый рекорд мировых продаж кроссовера Omoda С5
Общество
Напавшего на школьницу под Волгоградом заключили под стражу
Сюжет:

Песков высказался о потенциале евразийской интеграции

Песков: будущее — за интеграционными процессами, судя по развитию мировой экономики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евразийская интеграция является удачной, несмотря на санкционное давление, и за ней будущее. Об этом заявил в среду, 24 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Евразийская интеграция — это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран, и логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими удачными интеграционными процессами», — сказал он перед пленарным заседанием Евразийского экономического форума.

Песков также подчеркнул, что в этом вопросе есть трудности, например санкционные режимы, и добавил, что необходимо обсуждать пути преодоления сложностей.

По его словам, будущее у евразийской интеграции перспективное.

Смещение плюсов: по итогам года экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9%
Какие факторы позволят ему восстанавливаться и что может помешать этому

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

Днем ранее в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «Группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса.

22 мая заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов высказал мнение, что этот год будет сложным для всей мировой экономики. По его словам, единственным фактором роста показателя отчасти являются Китай, который отменил коронавирусные ограничения и активно наращивает объемы производства, и Индия, где темпы экономического роста уже опережают показатели КНР.

Ранее, 8 мая, стало известно, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023