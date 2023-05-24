Песков высказался о потенциале евразийской интеграции

Евразийская интеграция является удачной, несмотря на санкционное давление, и за ней будущее. Об этом заявил в среду, 24 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Евразийская интеграция — это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран, и логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими удачными интеграционными процессами», — сказал он перед пленарным заседанием Евразийского экономического форума.

Песков также подчеркнул, что в этом вопросе есть трудности, например санкционные режимы, и добавил, что необходимо обсуждать пути преодоления сложностей.

По его словам, будущее у евразийской интеграции перспективное.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

Днем ранее в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «Группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса.

22 мая заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов высказал мнение, что этот год будет сложным для всей мировой экономики. По его словам, единственным фактором роста показателя отчасти являются Китай, который отменил коронавирусные ограничения и активно наращивает объемы производства, и Индия, где темпы экономического роста уже опережают показатели КНР.

Ранее, 8 мая, стало известно, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.