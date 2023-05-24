Землю накрыла сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря накрыла Землю в среду, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Явление достигло пика к утру, но уже к полудню колебания стихнут, передает телеканал «Известия». Метеозависимые люди почувствуют недомогание и слабость, предостерегли эксперты. Сильные магнитные бури могут быть причиной нарушения коротковолновой радиосвязи. Буре присвоен уровень G1 — первый из пяти по шкале опасности. Причиной явления стал рост активности вспышек на Солнце. Однако полностью негативные последствия солнечной вспышки исчезнут к 27 мая.

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