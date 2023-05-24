Около 30 млн рублей направили на озеленение проспекта Ленина в Якутске

В Якутске на озеленение проспекта Ленина направят около 30 млн рублей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы пройдут в два этапа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации главного специалиста отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Дениса Стецюка, первый этап озеленения стартовал 19 мая и продлится до 15 июня, второй начнется в августе и завершится к середине сентября.

Всего на проспекте Ленина предусмотрена высадка около 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Процесс будут контролировать специалисты Ботанического сада Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

«Мы выбрали наиболее устойчивые виды растений, которые уже хорошо себя зарекомендовали в условиях Крайнего Севера. Так, будет продолжаться посадка берез. Из новых видов растений предпочтение отдается яблоне, сирени, боярышнику, черемухе», — цитирует директора Ботанического сада Наталью Иванову ИА SakhaNews.

Кроме того, вдоль проспекта планируется обустроить живые изгороди из шиповника, акации, спиреи. Поливать посадки будут с конца мая по август-сентябрь не менее двух раз в неделю.