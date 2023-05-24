Посол Украины в ФРГ заявил о скорой поставке Берлином 110 танков Leopard

Украина рассчитывает, что в скором времени получит еще 110 немецких танков Leopard 1A5. Об этом в среду, 24 мая, заявил посол страны в ФРГ Алексей Макеев.

«110 (Leopard — Ред.) 1A5. Уже скоро!» — написал посол в своем Twiiter, сопроводив пост своим фото на фоне бронетехники.

Конкретных сроков поставки посол не уточнил.

Ранее, 14 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин с начала текущего года намерен направить на военную поддержку Киева еще €11 млрд. Согласно данным немецкого канцлера, ФРГ уже оказала Украине поддержку в размере €17 млрд с февраля 2022 года. В эту сумму входит военная, финансовая и гуманитарная помощь.

Шольц также подтвердил намерение Германии продолжать оказывать украинской стороне помощь.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила военную поддержку Украине после начала Россией специальной военной операции. В числе прочего ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.