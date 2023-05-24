В оренбургских степях зацвел ковыль

Цветение ковыля началось в степях Оренбургской области. Полюбоваться развевающимися по ветру пушистыми растениями можно в заповеднике «Оренбургский», сообщает 56orb.ru в среду, 24 мая.

Как отмечает «Урал56.Ру», цветение ковыля — достаточно зрелищное событие в мире природы. В это время степи покрываются белым воздушным покрывалом, которое колышется от малейшего дуновения ветра. На этот раз цветение продлится две недели.

В Telegram-канале заповедника предупредили, что срывать растения на его территории запрещено. Пять из 14 видов ковыля, которые растут в Оренбургской области, являются редкими. Они внесены в региональную Красную книгу. За их порчу нарушителям грозит штраф.

В конце апреля в степях Оренбуржья цвели дикие тюльпаны. Срывать их было нельзя, поскольку они занесены в Красную книгу.