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Мать внебрачной дочери Хантера Байдена подала на него в суд за неуплату алиментов

Fox News: мать внебрачной дочери Хантера Байдена требует посадить его за неуплату алиментов
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
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Сына президента США Джо Байдена Хантера требуют посадить неуплату алиментов. Как сообщает 23 мая Fox News, соответствующий иск в суд подала его бывшая подруга и мать его дочери, стриптизерша Лунден Робертс.

Танцовщица воспитывает в Аризоне внебрачную четырехлетнюю дочь от сына президента США, которую ее отец не признает. 53-летний Хантер Байден уклоняется от выплаты алиментов на ребенка, которые ему были назначены судом в размере $20 тыс. ежемесячно.

Сын американского лидера мотивирует это тем, что у него нет никакого заработка и даже всерьез заявил, что во время турне четы Байденов в Северную Ирландию в апреле он спал на раскладушке в комнате отца, так как у него самого не было денег на гостиницу.

Однако Робертс не доверяет отцу своей дочери и намерена через суд получить всю информацию о его доходах на Украине, в Китае и других странах.

«Она будет добиваться гражданского уважения к лишению свободы до тех пор, пока ответчик полностью не ответит на раскрытие информации, а она не получит компенсации на оплату расходов ее адвоката, которые оплачиваются из ее алиментов и, таким образом, в данном случае наносят ущерб ребенку», — заявил адвокат танцовщицы.

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10 мая конгрессмен США обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Хантера Байдена. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

До этого, 15 января, Хантер Байден потребовал от судьи запретить своей дочери использовать его фамилию. В конце 2022 года Робертс обратилась к суду, попросив разрешить их дочери использовать фамилию Байден, заявив, что это поможет девочке в более позднем возрасте. Однако адвокат Байдена подал ходатайство с просьбой к судье отклонить запрос Робертс, указав на то, что мать печется не о будущем ребенка, а якобы попытается совершить политическую атаку на семью президента США.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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