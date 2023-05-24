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Премьер Грузии назвал разрушительными для страны санкции в отношении России

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Фото: ТАСС/EPA
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Экономика Грузии не выдержит введения двусторонних санкций в отношении России. Об этом 24 мая заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

«Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Товарооборот Грузии с Россией составляет менее $1 млрд. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», — сказал он на панельной дискуссии Катарского экономического форума.

При этом Гарибашвили отметил, что финансовые институты Грузии и национальный банк соблюдают финансовые санкции в отношении России.

«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»
Лидер «Альянса патриотов Грузии» Георгий Ломия — о протестах из-за российских самолетов, европейском будущем страны и перспективах санкций

Ранее, 22 мая, госдепартамент США предупредил правительство и частный сектор Грузии о возможном введении против них односторонних санкций из-за возобновления прямого авиасообщения республики с Россией.

20 мая экс-депутат грузинского парламента Георгий Ломия заявил, что официальный Тбилиси может присоединиться к санкционной политике против России, если такое решение будет способствовать сохранению власти в руках правящей «Грузинской мечты».

До этого, 11 мая, официальный представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты Америки допускают возможность введения санкций в отношении Грузии, если власти страны возобновят прямое авиасообщение с Россией.

В тот же день Евросоюз (ЕС) призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, российские самолеты небезопасны, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских лайнеров.

Поводом для разговоров о введении санкций стало то, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан Грузии.

В связи с этим представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию протестов. Одна из акций протеста прошла в столице Грузии 21 мая. Противники прямого авиасообщения между Грузией и Россией отправились на улицу Руставели, где располагается офис авиакомпании Georgian Airways.

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