СМИ узнали о требованиях конгресса к Блинкену по санкциям против КПК

Председатель комитета по иностранным делам американской Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) направил на имя госсекретаря США Энтони Блинкена письмо с требованием объяснить информацию о принятом им решении блокировать «конкурентные действия», направленные на сдерживание Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом 24 мая со ссылкой на документ сообщил портал Axios.

По мнению Маккола, пауза в таких действиях как санкции и экспортный контроль, направленных против ряда компаний, в частности — Huawei , «вызывает серьезные сомнения в готовности и способности руководителей Госдепа эффективно реагировать на растущую агрессию КНР».

Политик потребовал предоставить переписку между ключевыми чиновниками Государственного департамента США, включая Блинкена, в которой обсуждаются вопросы конкурентных действий в отношении КНР и ее государственных органов. Речь идет о переписке, начиная с 1 октября 2022 года.

Маккол раскритиковал политику внешнеполитического ведомства в отношении Пекина. Блокировка Госдепартаментом санкций на поставку гуманитарных товаров в КНР послала Пекину неверный сигнал и заставила США выглядеть слабыми на международной арене, отметил он.

Маккол заявил, что его комиссия будет уделять большое внимание надзору и повышению конкурентоспособности США по отношению к Китаю в период его пребывания в должности.

До этого, 22 мая, представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай не уверен в планах Вашингтона наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

Она напомнила, что США вводят санкции в отношении чиновников, структур и компаний Китая.

21 мая президент США Джо Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у двух стран должна быть открытая горячая линия связи.

В феврале стало известно, что Белый дом изучает возможность отзыва лицензий на экспорт технологий китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Однако конкретных действий с тех пор в отношении китайской компании не принималось.

В начале февраля в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. американские военные по распоряжению Байдена сбили аэростат у Восточного побережья страны.

В китайском МИДе подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследованиях. Инцидент нанес ущерб отношениям двух стран.

Huawei еще в 2019 году попала в ограничительный список минторга США. После этого американских экспортеров обязали получать специальные лицензии для продаж Huawei.