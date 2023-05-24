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В Крыму выставят квартиру семьи Зеленского на аукцион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского выставят на аукцион. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов 24 мая.

Известно, что на аукцион будут выставлены все национализированные объекты. Вырученные с продажи средства пойдут на помощь бойцам специальной военной операции (СВО), семьям погибших и мобилизованным, сообщил Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее в этот день на заседании Госсовета республики было принято решение передать в собственность государства квартиру семьи Зеленского в Ялте.

Квартира принадлежит супруге украинского лидера Елене. Кадры из нее ранее публиковали «Известия».

Всего перечень национализированного имущества включает дополнительно 57 пунктов, в нем в том числе винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», торговые площади «Скай плаза» в Ялте, сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания».

3 февраля Константинов сообщил о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. Как подчеркнул спикер Госсовета, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Тем временем он заявил, что доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции (СВО).

О том, что квартира семьи Зеленского в Ялтинском регионе включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, Константинов заявлял в конце марта 2022 года.

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