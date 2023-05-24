В Крыму выставят квартиру семьи Зеленского на аукцион

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского выставят на аукцион. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов 24 мая.

Известно, что на аукцион будут выставлены все национализированные объекты. Вырученные с продажи средства пойдут на помощь бойцам специальной военной операции (СВО), семьям погибших и мобилизованным, сообщил Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день на заседании Госсовета республики было принято решение передать в собственность государства квартиру семьи Зеленского в Ялте.

Квартира принадлежит супруге украинского лидера Елене. Кадры из нее ранее публиковали «Известия».

Всего перечень национализированного имущества включает дополнительно 57 пунктов, в нем в том числе винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», торговые площади «Скай плаза» в Ялте, сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания».

3 февраля Константинов сообщил о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. Как подчеркнул спикер Госсовета, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Тем временем он заявил, что доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции (СВО).

О том, что квартира семьи Зеленского в Ялтинском регионе включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, Константинов заявлял в конце марта 2022 года.