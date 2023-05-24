Полицейский и пассажир метро спасли на «Белорусской» упавшего на пути мужчину

Полицейский вместе с пассажиром столичного метрополитена спасли мужчину, упавшего на пути с платформы станции «Белорусская» Кольцевой линии. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в среду, 24 мая.

«На станции метро «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена 32-летний житель столицы, потеряв равновесие, упал с платформы и получил травмы. Находившийся на дежурстве старший сержант полиции Дмитрий Качур и другой очевидец произошедшего, 25-летний мужчина, среагировали мгновенно», — рассказала Волк агентству городских новостей «Москва».

Они спрыгнули с платформы, уложили мужчину между рельсами и стали подавать знаки об экстренной остановке машинисту электропоезда, который в тот момент прибывал на станцию. Трагедии удалось избежать благодаря их решительным и грамотным действиям, добавила представитель ведомства.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из столичных больниц.

9 мая на синей линии московского метро было остановлено движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Киевская» из-за человека, упавшего на рельсы.

По данным телеканала «360», на пути упал инвалид-колясочник.

Позднее появилось сообщение, что движение на синей линии успешно восстановлено и вводится в график.