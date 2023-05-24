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В МИДе рассказали о предложении Финляндии решить ситуацию со счетами посольств

Захарова: РФ призывала Финляндию к переговорам по ситуации с блокировкой счетов ее посольств
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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Россия давала Финляндии возможность для переговоров по ситуации с ограничениями на использование счетов дипломатических представительств, но реакции на это не последовало. Об этом во вторник, 24 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Переговоры ведутся, когда есть заинтересованность сторон решить вопрос. Мы со стороны Финляндии увидели желание только усугубить вопрос», — сказала дипломат.

По ее словам, Москва неоднократно призывала Хельсинки к отмене введенных рестрикций, а также предупреждала, что, если «положение дел» не изменится, будет вынуждена принять ответные меры. Представитель дипведомства отметила, что сейчас российская сторона видит только факт создания Финляндией проблемы, на которую РФ ответила зеркально.

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Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили, что банковские счета представительств страны в России заморожены. Несмотря на это финляндское внешнеполитическое ведомство сообщило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Позднее Министерство иностранных дел России подтвердило ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в Российской Федерации.

Ограничения РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. Так, 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в банке Nordea.

Наряду с этим 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов Евросоюза (ЕС), ввела ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

При этом в тот же день финский телеканал Yle со ссылкой на заявление главы одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанена сообщил, что арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Финляндии, принадлежащих РФ, отменен. Уточнялось, что оснований для изъятия собственности «не обнаружилось».

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